В платье в морской принт и с красным маникюром: королева Маргрете II предстала на новых фото

В Instagram датской королевской семьи поделились новыми портретными фото Ее Величества и сообщили, что 83-летняя Маргрете II в настоящее время является самым долго правящим монархом в истории скандинавской страны, превосходя короля Кристиана IV, который жил с 1577 по 1648 год .

"До сих пор самым долгоправящим был Кристиан IV, которому едва исполнилось 11 лет, когда он был избран королем после смерти его отца в 1588 году. Однако, поскольку он еще не достиг совершеннолетия, было создано опекунское правительство, которое в последующие годы заботилось о руководстве страной. Только в августе 1596 года Кристиан IV стал королем. Он умер в феврале 1648 года и правил 51 год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Королева Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года, приняв трон после смерти своего отца короля Фредерика IX. И таким образом, с середины этого месяца является монархом, правящим дольше всех в истории Дании.

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На новых снимках, опубликованных дворцом, Маргрете запечатлена в летнем платье в морской принт с красным плетеным поясом на талии. У нее в ушах золотые серьги-клипсы, маникюр красного цвета, золотое кольцо на пальце, а на запястье браслет и часы на золотом ремешке. Перенесшая зимой операцию на спине королева Маргрете передвигается с тростью, но выглядит бодрой и, как всегда, яркой.

Напомним, в истории Великобритании самым долгоправящим монархом стала королева Елизавета II. Она правила 70 лет и ушла из жизни в сентябре 2022 года.

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