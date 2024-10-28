В платье в оранжевый горошек: министр иностранных дел Германии на переговорах в Индии

Анналена Бербок выбрала для своего появления на деловой встрече одежду с ярким принтом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла участие в двусторонних переговорах между Индией и Германией в Нью-Дели.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Там политик появилась в игривом образе. На ней было белое закрытое платье в оранжевый горошек.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена распустила волосы, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, Анналена Бербок надела на конференцию белое платье миди сложного кроя, которое дополнила шоколадными туфлями.

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