В платье в оранжевый горошек: министр иностранных дел Германии на переговорах в Индии

Анналена Бербок выбрала для своего появления на деловой встрече одежду с ярким принтом.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла участие в двусторонних переговорах между Индией и Германией в Нью-Дели.
Там политик появилась в игривом образе. На ней было белое закрытое платье в оранжевый горошек.
Анналена распустила волосы, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Анналена Бербок надела на конференцию белое платье миди сложного кроя, которое дополнила шоколадными туфлями.
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