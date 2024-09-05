В платье в павлиний принт: королева Камилла на приеме в Сент-Джеймсском дворце

Организация Book Aid International помогает создавать библиотеки в Африке и по всему миру. Мероприятие прошло в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Камилла является покровительницей благотворительной организации с 2022 года и создала собственный онлайн-книжный клуб во время пандемии в 2021 году.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

С момента своего основания в 1954 году организация Book Aid International отправила более 37 миллионов книг в школы, библиотеки, тюрьмы и лагеря беженцев по всему миру.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Выступая перед публикой, королева рассказала о радости, которую чтение может дать детям и переменах, которые ощутили на себе люди, которые начали читать книги. Недавно она говорила, что обожает читать книги и может позволить себе насладиться этим процессом на полную только в отпуске, который проводила с Чарльзом в шотландском Балморале.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Я на самом деле не ожидала, что буду выступать сегодня вечером. Мне больше нечего сказать, кроме как сказать огромное спасибо всем вам, кто поддерживает Book Aid. Во время своих путешествий я посетила довольно много стран и бывала в библиотеках, которые получали книжную помощь, и я видела радость на лицах детей, когда они получали эти книги. И если мы сможем продолжать делать это по всему миру, мы очень, очень сильно изменим жизнь людей, читающих книги, и детей, получающих доступ к книгам, — и это действительно заслуга Book Aid и всех вас здесь, кто сделал это возможным. Так что спасибо вам большое", - сказала Камилла.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На мероприятие королева приехала в зеленом платье-рубашке Liberty London, украшенном павлиньими перьями, у нее на шее была золотая цепочка с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков, а также надела любимый браслет Van Cleef and Arpels и новый синий браслет-нить, который не носила ранее. Камилла сделала прическу и макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, во время прошлого визита в онкологический центр Дайсона в Бате королева прокомментировала состояние здоровья ее супруга короля Чарльза.

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