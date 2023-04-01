В платье в пол и с клатчем Balmain: принцесса Мария-Олимпия блистала на вечеринке

Принцесса Мария-Олимпия несколько дней назад присутствовала на ужине, устроенном Оливье Рустеном по случаю открытия нового лондонского бутика Balmain в Apollo's Muse в Лондоне.

26-летняя девушка приехала на мероприятие в молочно-белом макси-платье с американской проймой, подобрав к наряду черный клатч от Balmain и черные босоножки с открытыми носами на каблуках.

У принцессы был светлый маникюр, на запястье – браслет, а в ушах аккуратные жемчужные серьги. Волосы Мария-Олимпия недавно обстригла в боб-каре, а макияж сделала с акцентом на глаза и накрасила губы нежно-розовым блеском.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

В прошлый раз греческая принцесса выходила в светское общество, когда посещала Парижскую неделю моды и побывала на показе бренда, который оскандалился.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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