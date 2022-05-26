В платье с принтом и необычной шляпке: принцесса Беатрис появилась в Букингемском дворце

Британская королевская семья традиционно организовала садовую вечеринку в Букингемском дворце. Каждый год они проводят до трех таких вечеринок, а также еще одну - во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.
Вчера это мероприятие посетили герцог и герцогиня Кембриджские, граф и графиня Уэссекские, герцог и герцогиня Глостерские, а также принцесса Беатрис. В отличие от всех остальных родственников, Беатрис пришла на мероприятие без мужа, но выглядела потрясающе в оригинальном платье от бренда Self-Portrait, которое дополнила шляпкой-ободком от Camilla Rose Millinery, черными туфлями Jimmy Choo и маленькой черной сумкой от бренда Pop & Suki. Платье принцессы дополнил белый пояс.
Напомним, ранее внучка королевы вместе с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци посетила выставку цветов в Челси. Тогда на ней было цветочное платье от бренда Reformation, которое дополняли сумка и туфли Zara.
Читайте также:
- Редкий выход: принцесса Беатрис с мужем Эдоардо появилась на светском мероприятии
- Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо крестили дочь: тайная церемония состоялась в особый день
-