В платье с принтом и необычной шляпке: принцесса Беатрис появилась в Букингемском дворце

В платье с принтом и необычной шляпке: принцесса Беатрис появилась в Букингемском дворце

Британская королевская семья традиционно организовала садовую вечеринку в Букингемском дворце. Каждый год они проводят до трех таких вечеринок, а также еще одну - во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Вчера это мероприятие посетили герцог и герцогиня Кембриджские, граф и графиня Уэссекские, герцог и герцогиня Глостерские, а также принцесса Беатрис. В отличие от всех остальных родственников, Беатрис пришла на мероприятие без мужа, но выглядела потрясающе в оригинальном платье от бренда Self-Portrait, которое дополнила шляпкой-ободком от Camilla Rose Millinery, черными туфлями Jimmy Choo и маленькой черной сумкой от бренда Pop & Suki. Платье принцессы дополнил белый пояс.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, ранее внучка королевы вместе с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци посетила выставку цветов в Челси. Тогда на ней было цветочное платье от бренда Reformation, которое дополняли сумка и туфли Zara.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Associated Press

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