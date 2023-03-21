В платье с принтом и почти без украшений: новый выход королевы Максимы в Марокко

Сегодня, 21 марта, Ее Величество посетила Axa Bank для встречи за круглым столом в Касабланке. В Марокко Максима приехала в качестве специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию в целях развития.

Мы уже видели два ее образа в этой поездке ранее.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз королева была одета в разноцветное платье из крепдешина с длинными рукавами от Maison Valentino, на плече у нее висела сумка Chanel, а обута Максима была в черные босоножки с открытыми носами на платформе. В этот раз королева была без серьги, на ее лице был достаточно сдержанный макияж, волосы были распущены. Из аксессуаров она надела широкий браслет на запястье, кольца (помолвочное и обручальное) и золотой браслет. Также на ней были часы на любимом кожаном ремешке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Сколько продлится этот визит, пока не известно. Вероятно, мы еще увидим другие выходы Ее Величества.

Читайте также: