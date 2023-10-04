В платье в принт и с яркими аксессуарами: стильная королева Максима на рабочей встрече

52-летняя королева Максима приняла участие в конференции FMO "Будущее финансов" в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На встречу Ее Величество приехала в платье миди из твила с принтом от Maison Valentino, в руках держала клатч Natan Couture, а ему в тон подобрала кожаные туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi. У Максимы были распущены волосы, она надела серьги-висюльки из бисера, браслет на запястье и несколько колец.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Макияж у королевы был насыщенный, она акцентировала внимание на глазах и теплым оттенком помады подчеркнула губы. А недавно Максима появилась на мероприятии в стильном комбинезоне, который дополнила яркими красными аксессуарами.

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