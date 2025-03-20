В платье в принт пейсли и массивных серьгах: королева Максима с мужем посетили заповедник

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили заповедник Найваш во время своего трехдневного визита в Кению.

Кения известна своими уникальными ландшафтами, где можно увидеть диких животных, таких как жирафы, бегемоты и зебры, в их естественной среде обитания.

Король и королева Нидерландов позировали в окружении жирафа и зебры на ферме Sanctuary Farm, расположенной на озере Найваша.

Также известно, что королевская чета приняла участие в ознакомительной сессии, в ходе которой гражданские, военные и правительственные учреждения обменялись знаниями по таким темам, как вода, климат и безопасность.

В этот день королева Максима появилась на публике в платье в принт пейсли от Etro, ее талию подчеркивал широкий пояс Oscar De La Renta, в руке она держала соломенную шляпу. Свой образ Максима дополнила крупными серьгами, золотым кольцом на пальце и браслетом Cartier на запястье. Ее волосы были собраны в низкий хвост, а макияж глаз выразительным.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр надел в этот день песочный костюм, сочетая его с голубой рубашкой и галстуком в мелкий принт.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие необычные серьги надевала королева во время визита в Кению.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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