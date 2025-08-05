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В платье с принтом тай-дай: инфанта София выбрала яркий лук для выхода в свет со своей семьей
18-летняя инфанта София вместе со своей семьей появилась на приеме в честь представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке.
Юная девушка выбрала для светского выхода платье в стиле тай-дай от Zara. Наряд был без рукавов, пестрого оттенка, с круглым вырезом. На сайте бренда Zara сообщается, что наряд выполнен из переработанного пластика.
Образ София дополнила светлыми эспадрильями на завязках лентах и платформе. Инфанту редко можно увидеть в таком принте, поскольку она обычно предпочитает простые линии и монохромные образы. У Софии были распущены ее длинные русые волосы, а в макияже она совсем немного подчеркнула глаза и губы.
Напомним, ее сестра принцесса Леонор появилась на мероприятии в платье в стиле бохо от Desigual, которое принадлежит ее матери королеве Летиции.