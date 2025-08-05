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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В платье с принтом тай-дай: инфанта София выбрала яркий лук для выхода в свет со своей семьей

18-летняя инфанта София вместе со своей семьей появилась на приеме в честь представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Юная девушка выбрала для светского выхода платье в стиле тай-дай от Zara. Наряд был без рукавов, пестрого оттенка, с круглым вырезом. На сайте бренда Zara сообщается, что наряд выполнен из переработанного пластика.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Образ София дополнила светлыми эспадрильями на завязках лентах и платформе. Инфанту редко можно увидеть в таком принте, поскольку она обычно предпочитает простые линии и монохромные образы. У Софии были распущены ее длинные русые волосы, а в макияже она совсем немного подчеркнула глаза и губы.

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Напомним, ее сестра принцесса Леонор появилась на мероприятии в платье в стиле бохо от Desigual, которое принадлежит ее матери королеве Летиции.

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

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