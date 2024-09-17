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В платье в рубчик и лодочках: княгиня Шарлин на открытии приюта для животных

В платье в рубчик и лодочках: княгиня Шарлин на открытии приюта для животных

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Князь и княгиня Монако посетили важное мероприятие.

Шарлин и Альбер II открыли новый приют Общества защиты животных Монако, расположенный в городе Пей. По этому случаю княжеская чета открыла мемориальную доску приюта в присутствии местных властей и властей Монако, после чего отец Паскуале Траэтта благословил здание.

"В этом приюте площадью 1675 м², построенном на охраняемой природной территории, могут разместиться до 40 собак и 50 кошек в условиях, уважающих благополучие животных", - сообщается в после под фото.

Для публичного выхода Шарлин выбрала коричневое платье в рубчик длины макси и туфли-лодочки из кожи на каблуках нюдового цвета. Белокурые волосы княгиня собрала в низкий пучок и сделала натуральный макияж, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо.

(листайте фото вправо)

Князь Альбер II был в темно-синем костюме, белой рубашке и с голубым галстуком.

А недавно княгиня Шарлин посещала открытие колледжа, куда приехала в комбинезоне любимого бренда  Diane von Furstenberg.

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