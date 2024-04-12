В платье в рубчик и туфлях-лодочках: принцесса Евгения на приеме в Лондоне

Принцесса Евгения появилась на мероприятии в Лондоне.

Принцесса Йоркская присутствовала на приеме и групповой дискуссии о приверженности индустрии моды устойчивому развитию, организованной послом США в Соединенном Королевстве Джейн Хартли в резиденции американского посла в Лондоне.

Евгения приехала в трикотажном светло-сером платье в рубчик Gabriela Hearst, стоимостью 1550 долларов, песочных замшевых туфлях на каблуках Gianvito Rossi и дополнила образ лаконичными золотыми серьгами-колечками, тонкой цепочкой на шее и несколькими золотыми кольцами.

Принцесса сделала укладку и легкий дневной макияж, подчеркнув глаза темным карандашом и тенями, а на губы нанесла нежно-розовый блеск.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принцесса Евгения не хочет исполнять королевские обязанности хотя все же иногда появляется на мероприятиях с остальными членами королевской семьи.

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