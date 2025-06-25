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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
715
Время на прочтение
1 мин

В платье в стиле милитари и с аксессуарами Louis Vuitton: Брижит Макрон на ужине в Гааге

Первая леди продемонстрировала стильный лук, в котором сочетались строгость, утонченность и современная классика.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон прибыли в резиденцию голландской королевской семьи — дворца Хейс-тен-Босс — на ужин, который состоялся в рамках саммита НАТО в Гааге.

Первая леди выглядела стильно. На ней было темно-синее платье миди с длинными рукавами и двойным рядом золотых пуговиц с намеком на стиль милитари.

Свой образ Брижит дополнила аксессуарами от Модного дома Louis Vuitton с фирменным монограммным принтом: поясом на талии, сумкой-клатчем с золотой фурнитурой и туфлями-лодочками на высоких шпильках.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Жена президента сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки кольцами с камнями.

Эммануэль был одет в классический темно-синий костюм-тройку, белый рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в белоснежном платье, расшитом цветочными аппликациями с золотистыми камнями, пайетками и бисером появилась на банкете в Королевском дворце в Осло.

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Дата публикации
Количество просмотров
715
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