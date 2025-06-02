В платье в стиле милитари и с бокалом игристого: Брижит Макрон сфотографировали на ужине в Индонезии

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон побывали на государственном ужине в Джакарте, который в честь их официального визита устроил президент Индонезии Прабово Субианто.

Фотографы запечатлели, как супруги Макрон и Субианто во время тоста держали бокалы с игристым.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Первая леди была одета в темно-синее платье в стиле милитари с стойкой- воротником и симметричными золотыми пуговицами. Талию она подчеркнула широким черным поясом с металлической фурнитурой.

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Брижит сделала элегантную собранную прическу, украсив пучок жемчужным украшением, насыщенный макияж смоки-айс и завершила лук бриллиантовыми серьгами и кольцами.

Напомним, на государственном ужине в Сингапуре Брижит Макрон появилась в белом платье-футляре до колен с ажурными цветочными рукавами.