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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

В платье в стиле милитари и с бокалом игристого: Брижит Макрон сфотографировали на ужине в Индонезии

Первая леди Франции продолжает демонстрировать стильные луки во время тура по Юго-Восточной Азии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон побывали на государственном ужине в Джакарте, который в честь их официального визита устроил президент Индонезии Прабово Субианто.

Фотографы запечатлели, как супруги Макрон и Субианто во время тоста держали бокалы с игристым.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Первая леди была одета в темно-синее платье в стиле милитари с стойкой- воротником и симметричными золотыми пуговицами. Талию она подчеркнула широким черным поясом с металлической фурнитурой.

Брижит сделала элегантную собранную прическу, украсив пучок жемчужным украшением, насыщенный макияж смоки-айс и завершила лук бриллиантовыми серьгами и кольцами.

Напомним, на государственном ужине в Сингапуре Брижит Макрон появилась в белом платье-футляре до колен с ажурными цветочными рукавами.

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Дата публикации
Количество просмотров
362
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