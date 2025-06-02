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В платье в стиле милитари и с бокалом игристого: Брижит Макрон сфотографировали на ужине в Индонезии
Первая леди Франции продолжает демонстрировать стильные луки во время тура по Юго-Восточной Азии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон побывали на государственном ужине в Джакарте, который в честь их официального визита устроил президент Индонезии Прабово Субианто.
Фотографы запечатлели, как супруги Макрон и Субианто во время тоста держали бокалы с игристым.
Первая леди была одета в темно-синее платье в стиле милитари с стойкой- воротником и симметричными золотыми пуговицами. Талию она подчеркнула широким черным поясом с металлической фурнитурой.
Брижит сделала элегантную собранную прическу, украсив пучок жемчужным украшением, насыщенный макияж смоки-айс и завершила лук бриллиантовыми серьгами и кольцами.
Напомним, на государственном ужине в Сингапуре Брижит Макрон появилась в белом платье-футляре до колен с ажурными цветочными рукавами.