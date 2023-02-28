В платье василькового цвета и жемчужных серьгах: Джилл Байден посетила Кению

Первая леди США в красивом образе прибыла в Найроби.

Джилл Байден с официальным визитом посетила Кению. Из самолета первая леди вышла в женственном аутфите.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в платье миди василькового цвета с принтом и длинными завязками, идущими от воротника. На ее талии был тканевый пояс с металлической фурнитурой.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Миссис Байден сделала укладку с локонами, макияж смоки-айс и французский маникюр.

Особое внимание она уделила аксессуарам. На шею Джилл надела золотые подвески на цепочках, в уши – жемчужные серьги, а на руки – золотые браслеты и кольцо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В рамках своего визита Байден в Найроби встретилась с послом США в Кении Мегом Уитменом и кенийскими женщинами-лидерами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден посетила также Намибию, где появилась в платье с разноцветным геометрическим принтом от бренда Akris.

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