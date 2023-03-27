В платье Versace и туфлях Jimmy Choo: каким был свадебный образ племянницы принцессы Дианы

Племянница принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер, на прошлой неделе вышла замуж. Эксклюзивное право на съемку предоставили журналу Hello!, который на своих страницах поделился первыми свадебными фотографиями.

Леди Амелия вышла замуж на вершине горы в Южной Африке за своего любимого мужчину и давнего партнера Грега Маллетта. Невеста была в кружевном платье с подчеркнутым декольте и длинными рукавами от Versace и с длинной фатой, а обута в туфли от Jimmy Choo. От тиары леди Амелия отказалась.

"Это был действительно лучший день в нашей жизни. Он был лучше, чем я могла себе представить", — говорит 30-летняя Амелия, племянница Дианы, принцессы Уэльской об их захватывающем дне. Свадьба состоялась 21 марта 2023 года на вершине горы в винодельческих землях Западно-Капской провинции Южной Африки, в особняке Куойн-Рок.

Среди гостей были ее сестра-близнец леди Элиза, которая делилась кадрами с предсвадебной вечеринки, а также их старшая сестра леди Китти Спенсер и младший брат Сэмюэль, который вел невесту к алтарю вместо отца Чарльза Спенсера, он приехать на свадьбу дочери не смог.

Больше фотографий со свадьбы смотрите в эксклюзивной съемке журнала Hello!

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