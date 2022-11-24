В платье винного оттенка и с красивой укладкой: Елена Зеленская выступила онлайн на форуме

Первая леди Украины со своими коллегами с Карибского бассейна обсудила зерновой кризис в их странах.

Елена Зеленская вместе с первыми леди стран Карибского бассейна онлайн приняла участие в форуме SCLAN в рамках CARICOM – содружества 20 стран региона.

В Instagram она опубликовала снимки, сделанные во время видеосвязи.

На форуме обсудили влияние войны России против Украины на страны Карибского бассейна, ощутившие на себе зерновой кризис.

Зеленская также пригласила первых леди присоединиться к международному формату – Саммиту первых леди и джентльменов, которому положила начало в Украине. По словам Елены, это один из инструментов, помогающих бороться с глобальными гуманитарными кризисами.

"После встречи в Киеве, участники которой говорили о будущем мира и Украины, мы решили превратить Саммит в постоянную платформу. Кроме собраний раз в год теперь имеем регулярные совместные проекты, в том числе и такие беспрецедентные, как, например, медицинская эвакуация украинских детей, которую мы совершили с первыми леди Польши и Франции.



Современный мир меньше, чем кажется. Расстояние между странами измеряется связями, а не километрами, а вызовы сближают еще больше. Мы видим силу единства, единомышленников и совместных действий ради всеобщего блага", — написала в сообщении первая леди Украины.

Для онлайн-встречи Елена выбрала платье винного оттенка с длинными рукавами. Свой образ она дополнила идеально ровной укладкой с боковым пробором, макияжем с акцентом на глазах и лаконичными золотистыми серьгами.

Напомним, ранее Зеленская появилась на деловой встрече в клетчатом жакете и юбке цвета кэмел.

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