В платье винного оттенка и старинных бусах: королева Летиция на ежегодном военном мероприятии

Испанская королевская семья начала свой рабочий год традиционно - провела мероприятие во дворце. 6 января король Филипп и королева Летиция вместе со своей дочерью принцессой Леонор посетили военный парад Pascua Militar (Военная Пасха), в Королевском дворце Мадрида.

Это одно из важнейших событий королевского дома. Pascua Militar - ежегодная церемония, проводимая в ознаменование отвоевания Балеарского острова Менорка у британцев в 1782 году королем Карлосом III. Pascua Militar отмечается испанской армией в День Богоявления.

Король Филипп возглавил праздник как командующий вооруженными силами, на нем была парадная форма. Королева по традиции надела длинное платье, которое в этом году было трендового винного оттенка. Платье от бренда Falconeri она дополнила туфлями в тон, черной шубой и клатчем от Magrit.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Getty Images

Когда королевская чета переместилась во дворец, Летиция сняла шубу, продемонстрировав более детально платье и выбранные украшения. Она дополнила лук жемчужными бусами королевы Виктории Евгении - это одно из старейших произведений, принадлежащих королевской семье. Украшение состоит из 37 толстых натуральных жемчужин, а застежка выполнена из бриллиантов. Дочь Летиции и Филиппа - принцесса Леонор - была в этот раз в парадной военной форме, а длинные волосы собрала в низкий пучок.

Королева Летиция и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Напомним, что в 2023 году Летиция тоже появилась на этом мероприятии в платье винного оттенка, а король Филипп вспомнил в своей речи об Украине.

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