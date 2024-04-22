В платье винного оттенка с пикантным вырезом: пресс-секретарь Байдена в кокетливом образе появилась на работе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

На этот раз женщина предстала перед журналистами в кокетливом аутфите. На ней было платье винного оттенка с пикантным вырезом в зоне декольте, украшенным металлической деталью, с драпировкой и рукавами до локтей.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Свой образ Карин дополнила традиционной объемной прической с кудрями, макияжем с персиково-черными тенями, серебряными кольцами и браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер попала под прицел фотографов, когда сопровождала Джо Байдена в рабочей поездке. Она была одета в розовый жакет и цветочное платье.

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