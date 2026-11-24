Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили Малайзию с двухдневным официальным визитом.

Фотографы запечатлели президентскую чету в международном аэропорту Куала-Лумпура в Сепанге, где в их честь устроили торжественную церемонию встречи с традиционными малайзийскими танцами.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Для появления на публике первая леди выбрала элегантный наряд в трендовом винном оттенке. На ней было платье миди с высоким драпированным воротником, мелкими сборками в зоне декольте, с «епископскими» рукавами и расклешенным подолом. Талию Брижит подчеркнула поясом с круглой пряжкой, обтянутой тканью в тон наряду.

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Госпожа Макрон сочетала платье с бордовыми лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Особую женственность ее образу придала романтическая прическа. Брижит собрала верхнюю часть волос на затылке, остальные оставила распущенными, а кончики закрутила наружу. Она сделала макияж с акцентом на глазах, губы накрасила розовой помадой, уши украсила лаконичными серьгами, а руки — кольцами.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Эммануэль Макрон выглядел, как всегда, элегантно в черном костюме-тройке, белой рубашке, черном галстуке и черных кожаных туфлях.

Президентская чета улыбалась, приветствовала присутствующих и позировала фотографам. Брижит нежно держала мужа под руку.

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Кстати, это первый визит Эммануэля Макрона в Малайзию с начала его президентства в 2017 году. Визит состоялся по приглашению премьер-министра страны Анвара Ибрагима. Его целью стало укрепление двусторонних отношений и вывод сотрудничества между Францией и Малайзией на уровень стратегического партнерства.

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