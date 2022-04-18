В платье-вышиванке: Мэй Маск в красивом наряде призвала поддержать украинских дизайнеров

Мэй Маск продолжает поддерживать Украину во время войны.

Мама американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска, которая завтра отпразднует свое 74-летие, опубликовала в Instagram новый пост и появилась на видео в красивом платье-вышиванке от украинского дизайнера @kris_maran

В своей публикации женщина призвала поддерживать украинских дизайнеров в это непростое военное время.

Мэй поддерживала украинцев еще в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. А недавно женщина публиковала видео, в котором заговорила на украинском. Тогда в кадре Маск также появилась в платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

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