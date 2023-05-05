В платье яблочного цвета: красивая королева Испании Летиция на приеме в Букингемском дворце

Королева выбрала образ от бренда бывшей звезды Spice Girl.
Сегодня днем королева Испании Летиция и ее супруг король Филипп VI посетили мероприятие в Лондоне - званый обед для первых лиц стран, приглашенных на коронацию Чарльза III, которая состоится 6 мая.
Для мероприятии королева выбрала особый наряд - платье от британского дизайнера Виктории Бекхэм, вероятно, таким образом она решила сделать комплимент принимающей ее стране.
Это было легкое платье-миди сложного яблочно-зеленого оттенка с оборками на животе и изысканными рукавами-тюльпанами.
Модель называется Parrot Green, а стоимость такого наряда 1090 долларов.
Образ Летиция дополнила синим клатчем от Magrit и туфлями-лодочками от своего любимого бренда Nina Ricci. Довольно редко королева надевает слишком вычурные ювелирные изделия, но в этот раз решила украсить образ брошью в виде банта и набором с сапфирами - серьгами и браслетом.
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