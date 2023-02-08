В платье за 42 доллара и ботильонах: принцесса Беатрис посетила организацию, патроном которой стала

На днях Беатрис посетила престижный лондонский институт Blizard при Лондонском университете королевы Марии, чтобы своими глазами увидеть, как ученые борются с растущим числом больных раком кожи в Великобритании.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Говоря о своем новом покровительстве, принцесса сказала: "Я так рада, что могу поддержать работу Британского фонда кожи. Я восхищаюсь их работой и исследованиями на протяжении многих лет, и они помогли стольким людям через новаторские фонды. Я благодарна за то, что работаю с ними, чтобы узнать как можно больше об их новаторских усилиях", - пишет Hello!

Принцесса приехала на мероприятие в платье миди от Topshop с абстрактным принтом за 42 доллара, в черном жакете и черных плотных колготах, а обута была в кожаные остроносые ботильоны на устойчивых каблуках. Во время посещения института Беатрис набросила халат, когда вместе с генеральным директором Британского фонда кожи Мэтью Пэти посетила Центр клеточной биологии и кожных исследований.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Вот что сказал господин Пэти о новом королевском покровителе благотворительной организации: "Мы очень приветствуем участие Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис в качестве нашего нового покровителя. Поддержка Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис будет и впредь привлекать бесценное внимание к важной работе, которую мы делаем, пытаясь облегчить эти страдания".

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