В платье Zara цвета бирюзы: королева Летиция посетила церемонию

Королева Испании присутствовала вчера на церемонии вручения награды Retina Eco Awards в Real Fabrica de Tapices в Мадриде.

Эти награды присуждаются лучшим проектам, направленным против изменения климата, в пользу устойчивого развития и технологических инноваций, которые Летиция поддерживает, иногда используя одежду, изготовленную в соответствии с этими критериями.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот вечер на королеве было длинное платье из льна и вискозы от Zara, стоимостью около 40 евро. Его королева сочетала с черным кожаным ремнем от Boss, земшевыми туфлями-лодочками от Aquazzura и серьгами-висюлькаим с изумрудами от Tous jewelry.

Волосы Летиции были распущены и идеально выровнены. Они выглядят блестящими и здоровыми, видно, что королева заботиться о них. Хотя седую прядь по-прежнему не закрашивает.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Недавном, напомним, мы рассказывали о королевских особах, которые не красят волосы предпочитая натуральную седину.

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