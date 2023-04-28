В платье Zara и эксклюзивном пальто: принцесса Кейт и принц Уильям посетили мемориальный сад Аберфана

Принц и принцесса Уэльские посетили Аберфан в Южном Уэльсе, чтобы отдать дань уважения семьям, потерявшим детей во время катастрофы 1966 года.

21 октября 1966 года в Аберфане в результате угольного оползня жертвами трагедии стали 144 человека, в том числе 116 детей.

Принц и принцесса Уэльские в мемориальном саду в Аберфане / Фото: Associated Press

Деревня Аберфан в Южном Уэльсе была в непосредственной близости от угольной шахты, выбрасывавшей на поверхность большие отвалы породы. Один из таких отвалов находился на склоне горы, у подножья которой размещалась местная школа. Его высота достигала 34 метров. Как оказалось позднее, отвал частично размещался на территории, размываемой подземными водами, что строго запрещалось, но работники Национального совета по углю проигнорировали этот факт. Октябрь 1966 года выдался в Уэльсе очень дождливым, что стало последним толчком к катастрофе.

Человек, который был еще ребенком в момент катастрофы, но выжил, Дэвид Дэвис прогулялся с Уэльскими по мемориальному саду Аберфана. Сад расположен на месте школы Пантглас, которая и была трагически разрушена тогда. Сад был открыт покойной королевой Елизаветой в 1974 году во время одного из нескольких ее визитов в валлийскую деревню после трагедии.

Принц и принцесса Уэльские в мемориальном саду в Аберфане / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские в мемориальном саду в Аберфане / Фото: Associated Press

Эта катастрофа была показала в третьем сезоне сериала "Корона", когда королева Елизавета II посетила место трагедии только через восемь дней после того, как она произошла, несмотря на то, что ее муж, принц Филипп, приехал раньше. Позже уже в реальной жизни бывший личный секретарь монарха лорд Чартерис сказал, что, по его мнению, он дал ей плохой совет повременить с поездкой, известно, что это стало одним из ее самых больших сожалений за долгие 70 лет правления.

Королева Елизавета II и принц Филипп посещают шахтерскую деревню Аберфан в Южном Уэльсе через восемь дней после катастрофы, в которой погибли 116 детей и 28 взрослых, 29 октября 1966 года / Фото: Getty Images

На принцессе Уэльской сегодня было платье, сшитое на заказ от Catherine Walker & Co, клетчатое платье с поясом от Zara, в руках она несла сумку от Mulberry, а обута была в остроносые сапоги от Gianvito Rossi. На груди у Кейт была брошь валлийской гвардии, волосы распущены, а на лице - легкий макияж.

Принц и принцесса Уэльские в мемориальном саду в Аберфане / Фото: Associated Press

Напомним, вчера Уильям и Кейт провели время с горно-спасательными группами, которые работают на холмах и в долинах близлежащего национального парка Баннау Брихейниог, и посетили местный клуб регби в Доулейсе.

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