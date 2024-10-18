В платье-жакете и с молочным маникюром: Мелания Трамп на благотворительном ужине

Экс-первая леди США продемонстрировала элегантный аутфит на мероприятии.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в 79-м ежегодном ужине, посвященном памяти Фонда Альфреда Э. Смита. Мероприятие состоялось в Hilton Midtown в Нью-Йорке.
Мелания для этого события выбрала элегантный образ. Она надела черное двубортное платье-жакет с широкими лацканами.
Экс-первая леди дополнила аутфит прической с локонами, вечерним макияжем смоки-айс и молочным маникюром.
Уши она украсила интересными серебряными серьгами, а на пальце красовалось бриллиантовое кольцо.
Дональд был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Мелания Трамп сделала громкие заявления в преддверии выхода мемуаров.
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