В платье-жакете и с молочным маникюром: Мелания Трамп на благотворительном ужине

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в 79-м ежегодном ужине, посвященном памяти Фонда Альфреда Э. Смита. Мероприятие состоялось в Hilton Midtown в Нью-Йорке.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Мелания для этого события выбрала элегантный образ. Она надела черное двубортное платье-жакет с широкими лацканами.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Экс-первая леди дополнила аутфит прической с локонами, вечерним макияжем смоки-айс и молочным маникюром.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Уши она украсила интересными серебряными серьгами, а на пальце красовалось бриллиантовое кольцо.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Дональд был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Напомним, Мелания Трамп сделала громкие заявления в преддверии выхода мемуаров.

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