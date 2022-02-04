В платке и с яркой помадой: королеву Елизавету II сфотографировали накануне юбилея

Королева Елизавета II сейчас находится в Сандрингеме, где проведет в одиночестве день, когда ушел из жизни ее отец король Георг VI, и день, когда она стала новой королевой Великобритании.

Вчера монарха запечатлели во время прогулки на автомобиле. Ее Величество накрасила губы яркой помадой и надела свой фирменный шелковый платок, когда выехала на прогулку с водителем на своем Land Rover в Сандрингеме. Посмотреть фото вы можете вот здесь.

Остановилась королева в любимом коттедже Wood Farm, где раньше всегда во время каникул в Сандрингеме останавливался ее супруг принц Филипп.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ожидается, что 6 февраля она проведет день вступления на престол со своей семьей и отметит свой платиновый юбилей наедине. А вот масштабные мероприятия по случаю юбилея королевы на троне запланированы на июнь 2022 года.

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