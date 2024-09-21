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В платьях цвета марсала: племянницы принцессы Дианы на фэшн-показе в Милане

В платьях цвета марсала: племянницы принцессы Дианы на фэшн-показе в Милане

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер появились на модном мероприятии в Италии.

Племянницы принцессы Дианы посетили показ мод Elisabetta Franchi в рамках Milan Womenswear Весна/Лето 2025 в Милане.

Обе девушки блистали перед камерами фотографов в аутфитах цвета марсала. Амелия была в макси-платье с топом, прозрачной вставкой на талии и длинным подолом, а в руках держала большой черный кожаный клатч. Волосы модель собрала в низкий хвост, а в макияже сделала акцент немного на глаза и губы. Ее сестра Элиза была в плиссированном макси-платье на одно плечо, которое сочетала с золотыми босоножками на каблуках. Как и ее сестра она сделала низкий хвост, легкий мейк-ап на лице и маникюр в светлом оттенке.

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images
Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, недавно 32-летняя леди Амелия делилась со своими фолловерами снимками из отпуска. Она показала, как наслаждалась отдыхом со своим мужем Грегом Маллеттом.

Леди Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер
Леди Амелия Спенсер / Фото: Instagram леди Амелии Спенсер

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