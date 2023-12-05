В платьях цвета металлик: сестры Спенсер блистали на красной дорожке в Лондоне

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер произвели фурор своими серебристыми ансамблями. На Амелии было платье в пол, похожее на наряд из фольги, с достаточно пикантным декольте. На шее у девушки сверкало колье с рубинами и бриллиантами, а в ушах были такие же серьги. Волосы Амелия собрала в высокий хвост и сделала выразительный вечерний макияж.

Ее сестра леди Элиза также была в серебристом платье с прозрачной накидкой и воротником, усыпанным стразами и перьям на подоле. Она собрала волосы в высокий пучок, тоже сделала очень насыщенный макияж и надела серьги-кольца. Обута девушка была в туфли-лодочки цвета металлик на каблуках.

Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Мероприятие, представленное ювелирным брендом Pandora, служит основным средством сбора средств для Фонда BFC, который поддерживает будущий рост и успех британской индустрии моды, уделяя особое внимание образованию, предоставлению грантов и бизнес-наставничеству.

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