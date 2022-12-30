В платьях одного бренда: принцессы Кейт и Беатрис блистали в похожих аутфитах

За стильными выходами принцессы Уэльской всегда пристально следят. Ею вдохновляются и берут пример. Иногда вдохновляются даже члены ее большой семьи.

В 2021 году принцесса Кейт посетила Уимблдонский теннисный турнир, куда приехала в нежно-розовом платье средней длины и с поясом на талии от Beulah London. Платье с рукавами три четверти и лаконичными пуговицами на груди прекрасно сидело на фигуре Кейт и сочеталось с бежевыми туфлями на каблуках с круглыми носами и застежкой вокруг щиколотки Aldo 'Nicholes'.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Наряд Кейт дополнила серьгами Mappin & Webb и расшитым бисером клатчем от Josef. А ее волосы были идеально уложены волнами.

Принцесса Беатрис Йоркская через год надела платье от этого же бренда Beulah London на Национальную службу благодарения в соборе Святого Павла 3 июня 2022 года в Лондоне во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Беа подобрала к платью шляпу-таблетку и именной клатч от Sophia Webster с надписью "wifey for lifey", что значит "жена на всю жизнь".

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Кейт и Меган Маркл появлялись на публике в похожих аутфитах от одного бренда.

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