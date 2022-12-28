В платьях от одного бренда: Кейт и Меган блистали в похожих аутфитах

Образы Меган и Кейт часто сравнивали, когда герцогиня Сассекская еще жила в Англии и была старшим членом королевской семьи. Продолжают это делать и сейчас при любом удобном случае.

За несколько лет до знакомства с принцем Гарри, в 2012 году, Меган участвовала в каком-то гламурном голливудском мероприятии и выбрала для выхода на красную дорожку синее кружевное платье от Diane von Furstenberg. Платье было достаточно короткое, дополнила лук актриса тогда золотым браслетом на запястье и с помолвочным кольцом на пальце от ее первого мужа Тревора Энгельсона.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

А двумя годами позже в 2014-м в похожем, но только длинном платье и черного цвета тоже от Diane von Furstenberg появилась в театре "Палладиум" тогда еще герцогиня Кембриджская (сейчас принцесса Уэльская).

К образу Кэтрин тогда подобрала любимые серьги от Kiki McDonough, сделала вечернюю укладку и макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Прошло много лет, а образы этих двух королевских особ продолжают сравнивать и сегодня.

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