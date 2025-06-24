В платьях с открытыми плечами: Иванка Трамп с дочерью продемонстрировали контрастные образы

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп часто делится с фолловерами фотографиями из своей повседневной жизни. В этот раз она опубликовала в Instagram Stories новые семейные снимки.

На первом фото она позирует в ванной перед дзеркалом вместе со своей 13-летней дочерью Арабеллой, которая выросла уже настоящей красавицей. Иванка одета в белое обтягивающее платье миди с обнаженными плечами и съемными рукавами. На ее дочери было черное платье с открытыми плечами и черной накидкой-шарфом на шее.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

На другой фотографии Иванка предстала с мужем Джаредом Кушнером, дочерью Арабеллой и старшим сыном — 11-летним Джозефом. Они выглядели красиво и счастливо.

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Иванка Трамп с мужем, дочерью и сыном / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в красном наряде посетила мероприятие в Белом доме.