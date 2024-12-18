В платьях с принтами и деловых жакетах: Иванка Трамп показала эффектные луки

43-летняя дочь избранного президента США порадовала подписчиков в соцсети фотоколлажем с красивыми образами.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фотоколлаж, на которых продемонстрировала разные стильные образы.
На снимках она предстала в женских образах – в ярких платьях с принтами. А также Иванка позировала в своих привычных деловых аутфитах – строгих жакетах. На двух фото Трамп дополнила луки кремовой широкополой шляпой.
Напомним, Иванка Трамп вместе с 13-летней дочерью Арабеллой сходила на балет.
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