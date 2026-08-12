В плавках в принт пейсли: короля Испании запечатлели во время отдыха на яхте

Король Филипп VI / © Getty Images

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Издание «Diez Minutos» опубликовало фотографии короля в купальних шортах с узором «пейсли». Филипп VI был сфотографирован в прошлое воскресенье, 9 августа, во время прогулки на яхте с группой друзей в водах у берегов Майорки.

Монарх завершил свои официальные мероприятия 8 августа, после того как председательствовал на церемонии награждения победителей парусной регаты Copa del Rey MAPFRE, в соревнованиях, где его яхта Hispania заняла второе место. Завершив свои официальные обязанности, король начал свой частный отпуск на Майорке.

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Пока монарх оставался на острове еще несколько дней, королева Летиция и ее дочери, принцесса Леонор и инфанта София, продолжали заниматься своими личными делами и избегали публичности. Ожидается, что король Филипп VI присоединится к ним в ближайшие дни.

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Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор, инфанта София, королева София / © Getty Images

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