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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В плавках в принт пейсли: короля Испании запечатлели во время отдыха на яхте

Король Филипп VI наслаждается днем ​​на яхте с друзьями на Майорке, где он со своей семьей проводит отпуск.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI

Король Филипп VI / © Getty Images

Издание «Diez Minutos» опубликовало фотографии короля в купальних шортах с узором «пейсли». Филипп VI был сфотографирован в прошлое воскресенье, 9 августа, во время прогулки на яхте с группой друзей в водах у берегов Майорки.

Монарх завершил свои официальные мероприятия 8 августа, после того как председательствовал на церемонии награждения победителей парусной регаты Copa del Rey MAPFRE, в соревнованиях, где его яхта Hispania заняла второе место. Завершив свои официальные обязанности, король начал свой частный отпуск на Майорке.

Пока монарх оставался на острове еще несколько дней, королева Летиция и ее дочери, принцесса Леонор и инфанта София, продолжали заниматься своими личными делами и избегали публичности. Ожидается, что король Филипп VI присоединится к ним в ближайшие дни.

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор, инфанта София, королева София / © Getty Images

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор, инфанта София, королева София / © Getty Images

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