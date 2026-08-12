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В плавках в принт пейсли: короля Испании запечатлели во время отдыха на яхте
Король Филипп VI наслаждается днем на яхте с друзьями на Майорке, где он со своей семьей проводит отпуск.
Издание «Diez Minutos» опубликовало фотографии короля в купальних шортах с узором «пейсли». Филипп VI был сфотографирован в прошлое воскресенье, 9 августа, во время прогулки на яхте с группой друзей в водах у берегов Майорки.
Монарх завершил свои официальные мероприятия 8 августа, после того как председательствовал на церемонии награждения победителей парусной регаты Copa del Rey MAPFRE, в соревнованиях, где его яхта Hispania заняла второе место. Завершив свои официальные обязанности, король начал свой частный отпуск на Майорке.
Пока монарх оставался на острове еще несколько дней, королева Летиция и ее дочери, принцесса Леонор и инфанта София, продолжали заниматься своими личными делами и избегали публичности. Ожидается, что король Филипп VI присоединится к ним в ближайшие дни.