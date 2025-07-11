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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В платье-рубашке с рюшами на груди: Харриет Сперлинг в обнимку с сыном принцессы Анны приехала на кубок по поло

Сын принцессы Анны и его девушка побывали на новом светском мероприятии вместе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Питер Филлипс и Харриет Сперлинг

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг посетили сегодня Королевский благотворительный кубок по поло 2025 в Guards Polo Club в Эгеме.

На Харриент было белое платье-рубашка без рукавов и с оборками на груди от St.clair_london, которое она носила с кожаными эспадрильями на платформе Penelope Chilvers, маленькой плетенной сумкой через плечо от Anya Hindmarch фиолетового оттенка. Образ девушки дополняли черные солнцезащитные очки Gucci и золотые серьги-висюльки и она распустила свои длинные волосы.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Питер был в темно-синем пиджаке, полосатой рубашке и серых брюках, а обут в кожаные туфли. А на лице у мужчины были солнцезащитные очки в коричневой оправе.

Недавно пара вместе посещала Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне, где Харриет появилась в небесно-голубом костюме Wiggykit.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг в Аскоте / © Getty Images

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг в Аскоте / © Getty Images

А несколькими неделями ранее Сперлинг носила платье цвета лимона от Beulah London с рукавами-фонариками и тонким поясом на талии на Королевском Аскоте.

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