В плиссированном мини-платье и на шпильках: кокетливый образ пресс-секретаря Трампа на брифинге

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном пресс-брифинге в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в кокетливом образе. На ней было белое трикотажное мини-платье с плиссированной юбкой, короткими рукавами, сине-черной вышивкой и серебряными пуговицами.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Наряд Кэролайн дополнили бежевыми лакированными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с ровным пробором, нежный макияж и красный маникюр.

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Кэролайн Левитт / © Associated Press

Уши пресс-секретарь украсила жемчужными серьгами-пусетами, на шее была деликатная золотая цепочка с крестиком, а на руках — браслет и кольца.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, ранее Кэролайн Левитт вышла в свет в трикотажном платье миди в рубчик травяного цвета и без рукавов.