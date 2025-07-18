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В плиссированном мини-платье и на шпильках: кокетливый образ пресс-секретаря Трампа на брифинге
В гардеробе Кэролайн Левитт есть немало коротких трикотажных платьев, которые она одевают на работу.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном пресс-брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в кокетливом образе. На ней было белое трикотажное мини-платье с плиссированной юбкой, короткими рукавами, сине-черной вышивкой и серебряными пуговицами.
Наряд Кэролайн дополнили бежевыми лакированными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с ровным пробором, нежный макияж и красный маникюр.
Уши пресс-секретарь украсила жемчужными серьгами-пусетами, на шее была деликатная золотая цепочка с крестиком, а на руках — браслет и кольца.
Напомним, ранее Кэролайн Левитт вышла в свет в трикотажном платье миди в рубчик травяного цвета и без рукавов.