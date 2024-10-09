В плиссированном платье цвета индиго: Джилл Байден на памятном мероприятии в Бедом доме

Первая леди США надела наряд, в котором мы ее неоднократно видели.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в мемориальном зажжении свечей в Голубой комнате Белого дома в Вашингтоне. Так они почтили память жертв (около 1200 человек) атаки ХАМАС на Израиль год назад.
Там первая леди предстала в закрытом платье миди цвета индиго с плиссированной юбкой и тонким ремешком на талии в тон. Обута она была в темно-синие туфли.
У первой леди была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши она украсила серьгами-звездами с камнями, руки – золотым браслетом, часами и кольцами с камнями.
Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук с принтом.
Напомним, Джилл Байден выбрала для перелета белую куртку с молниями, серый свитер и прямые штаны графитового оттенка.
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