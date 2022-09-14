В плиссированном платье и на шпильках: королева Рания в роскошном образе приехала в Париж

Королева Иордании надела на встречу с президентскими супругами наряд от Brandon Maxwell.

Король Иордании Абдалла II, его жена – королева Рания и сын – наследный принц Хусейн с официальным визитом посетили Париж. Они прибыли на обед в Елисейский дворец, где их встречали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Президентские супруги приветливо встретили гостей. Эммануэль галантно поцеловал руку королеве.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Рания выбрала для своего визита эффектный образ. Она надела нежно-голубое платье миди от Brandon Maxwell с плиссированной юбкой и верхом сложного кроя с воротником, как у рубашки. Талию подчеркивал пояс в тон наряда.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Платье королева скомбинировала с белыми туфлями Jimmy Choo на шпильках и белой сумкой с цветной аппликацией от Fendi.

Рании сделали идеальную укладку с легкими локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

На руках у нее были серебряный браслет, кольцо и часы с серебряным ремешком.

А Брижит Макрон надела короткое белое платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги, и пудровые замшевые туфли.

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