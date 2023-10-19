В плиссированном платье и обруче с цветком: японская принцесса Како на спортивном фестивале

Принцесса Како посетила церемонию закрытия национального спортивного фестиваля на стадионе Shiranami в Кагосиме.

Для такого события она выбрала яркий аутфит. На ней было синее плиссированное платье миди, поверх которого она надела укороченный жакет цвета индиго. Обула принцесса белые кожаные туфли на каблуках.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Шею она украсила красивым жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами-пусетами. На голове у нее был синий обруч с цветком, который придал ее образу элегантности.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Напомним, японская принцесса Айко с родителями посетила конюшню. Там она предстала в белой водолазке с рюшами на воротнике и манжетах, жакете кремового оттенка и темно-коричневых штанах-палаццо.

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