В плиссированном платье и с длинными серьгами: очаровательная Мишель Обама на церемонии открытия своего портрета

В Белом доме состоялась церемония открытия и презентации официальных портретов экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель Обамы.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Это событие не проходило 10 лет, ведь бывший президент Дональд Трамп от него отказался.

Для супругов Обама церемония была очень важной, ведь они вернулись вместе в Белый дом впервые после того, как покинули свои должности президента и первой леди в 2017 году.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Портреты Барака и Мишель созданы в разных стилях. Художник Роберт Маккарди нарисовал 44-го президента на белом фоне. Обама позировал стоя в классическом черном костюме, белой рубашке и светло-сером галстуке.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

А художница Шэрон Маккарди изобразила Мишель в элегантном голубом платье с открытым плечом от Jason Wu. Она сидит на красном диване в Красном зале Белого дома.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Мишель считается одной из самых стильных первых леди в истории США. Нынешним появлением на публике Обама доказала, что не потеряла отличного чувства стиля.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Экс-первая леди предстала в фиолетово-лилово-красном плиссированном шелковом платье с эффектом омбре, которое для нее создала ее давняя портниха Кристи Риллинг, и черных туфлях.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Свой чудесный аутфит Мишель дополнила элегантной прической, длинными серьгами Briony Raymond и кольцом от Sara Weinstock.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Барак был одет в черный костюм, полосатую рубашку и темно-синий галстук.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Церемонию посетили президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден, которые поздравили супругов Обама с этим событием.

Барака и Мишель Обама / Фото: Associated Press

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