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В плиссированном платье и синем жакете: королева Мэри поднялась на борт королевского корабля
Король Фредерик X и королева Мэри прибыли сегоднят в Нордре-Толдбод, чтобы подняться на борт королевского корабля «Даннеброг» в Копенгагене.
Одета королевская особа была в белое плиссированное платье с кружевным воротником и в синем жакете сверху, который подчеркивал ее тонкую талию. На голове у королевы была широкополая шляпа, под мышкой она держала плетенный клатч и обута в бежевые туфли-лодочки на каблуках. Также королева надела золотые серьги-кольца, брошь прикрепила к жакету, у нее был макияж с блестящими тенями на веках и блеск на губах. Мэри держала в руках букет цветов. Король Фредерик X надел в этот раз военную форму.
Вчера королевская особа в пудровом жакете и белых брюках посетила Королевскую академию музыки.