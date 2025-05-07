В плиссированном платье и синем жакете: королева Мэри поднялась на борт королевского корабля

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

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Одета королевская особа была в белое плиссированное платье с кружевным воротником и в синем жакете сверху, который подчеркивал ее тонкую талию. На голове у королевы была широкополая шляпа, под мышкой она держала плетенный клатч и обута в бежевые туфли-лодочки на каблуках. Также королева надела золотые серьги-кольца, брошь прикрепила к жакету, у нее был макияж с блестящими тенями на веках и блеск на губах. Мэри держала в руках букет цветов. Король Фредерик X надел в этот раз военную форму.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Вчера королевская особа в пудровом жакете и белых брюках посетила Королевскую академию музыки.

Королева Мэри / © Getty Images