В плиссированном платье с епископскими рукавами: Урсула фон дер Ляйен в эффектном образе посетила саммит НАТО

Руководитель Еврокомиссии выглядела прекрасно в ярком наряде.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимает участие в саммите НАТО, который проходит в Вильнюсе. На неформальном ужине в Президентском дворце, организованном президентом Литвы Гитанасом Науседом и первой леди Дианой Науседене, политик появилась в эффектном образе.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

На Урсуле было платье цвета индиго длины миди с епископскими рукавами, V-образным вырезом и плиссированной юбкой. На талии она завязала тканевый пояс в цвет наряда.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Аутфит фон дер Ляйен дополнила черными плотными колготами и черными замшевыми туфлями. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами, шею – кулоном на цепочке, а руки – золотым браслетом и кольцами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Во второй день саммита Урсула появилась в белом топе и светлом двубортном жакете. На шее у нее было жемчужное ожерелье, а в ушах – серьги-пусеты.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская пришла на неформальный ужин в красивом наряде интересного кроя от украинской дизайнера Лилии Литковской.

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