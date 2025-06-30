В плиссированном платье цвета индиго: Урсула фон дер Ляйен встретилась с королевскими супругами Испании

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом приехала в Севилью. Политик перед торжественным ужином накануне конференции ООН по финансированию развития встретилась с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией.

Урсула фон дер Ляйен, король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Урсула была одета в платье миди цвета индиго с рукавами «баранья нога», V-образным вырезом, поясом в тон и плиссированной юбкой. Наряд она дополнила бежевыми туфлями на небольших каблуках.

Король Филипп VI, Урсула фон дер Ляйен и королева Летиция / © Associated Press

Фон дер Ляйен сделала нежный макияж, уши украсила жемчужными серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотым браслетом-цепочкой и кольцами.

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Напомним, Урсула фон дер Ляйен на ужине в резиденции голландской королевской семьи появилась в сером платье миди на тонких бретельках, с драпировкой и разрезом на юбке и кружевном топе.