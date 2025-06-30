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В плиссированном платье цвета индиго: Урсула фон дер Ляйен встретилась с королевскими супругами Испании
Глава Еврокомиссии с рабочим визитом посетила Севилью, чтобы принять участие в конференции ООН по финансированию развития.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом приехала в Севилью. Политик перед торжественным ужином накануне конференции ООН по финансированию развития встретилась с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией.
Урсула была одета в платье миди цвета индиго с рукавами «баранья нога», V-образным вырезом, поясом в тон и плиссированной юбкой. Наряд она дополнила бежевыми туфлями на небольших каблуках.
Фон дер Ляйен сделала нежный макияж, уши украсила жемчужными серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотым браслетом-цепочкой и кольцами.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на ужине в резиденции голландской королевской семьи появилась в сером платье миди на тонких бретельках, с драпировкой и разрезом на юбке и кружевном топе.