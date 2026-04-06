В плиссированной юбке и асимметричном жакете с золотыми пуговицами: Брижит Макрон на церемонии в Сеуле
Первая леди Франции сопровождает мужа-президента в азиатском турне.
По случаю официального визита президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон в Сеул президент Южной Кореи Ли Дже Мен и первая леди Ким Хе Ген устроили официальную церемонию встречи в Голубом доме.
Первая леди Франции хорошо выглядела в темно-синем наряде, который состоял из плиссированной юбки миди и асимметричного жакета без воротника и с драпировкой сверху и двумя золотыми фигурными пуговицами.
Аутфит Брижит дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу с прикорневым объемом, сделала макияж с акцентом на глаза, украсила уши лаконичными серьгами-кольцами, шею — золотыми цепочками с подвесками, руки — золотым браслетом и кольцами.
Напомним, Брижит Макрон надела на государственный обед кремовое платье-футляр, украшенное возле выреза флористической композицией из разноцветных камней и бисера.