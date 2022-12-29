В плиссированной юбке и с серьгами-снежинками: японская принцесса Како празднует день рождения

Сегодня, 29 декабря, японская принцесса Како (вторая дочь принца Акисино (Фумихито) и принцессы Кико, племянница императора Нарухито), празднует свой день рождения. Ей исполнилось 28 лет.

По этому поводу Управление императорского двора предоставило фотобанкам официальные портреты принцессы, на которых она выглядит очень мило.

Фотосессия Како прошла в саду в императорской резиденции Акасака в Токио.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса показала нежный образ. На ней был свитер кремового оттенка, бежевая плиссированная юбка миди и кремовое полупальто с капюшоном. Наряд она дополнила светлыми ботильонами на устойчивых каблуках.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Како сделала укладку с локонами, на лице был максимально естественный макияж, а уши она украсила золотыми серьгами в виде снежинок.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Напомним, а недавно мы рассматривали официальные портреты почетного императора Японии Акихито, которому исполнилось 89 лет.

Читайте также: