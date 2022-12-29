Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В плиссированной юбке и с серьгами-снежинками: японская принцесса Како празднует день рождения

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
790
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В плиссированной юбке и с серьгами-снежинками: японская принцесса Како празднует день рождения

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Императорский двор представил новые портреты принцессы Японии.

Сегодня, 29 декабря, японская принцесса Како (вторая дочь принца Акисино (Фумихито) и принцессы Кико, племянница императора Нарухито), празднует свой день рождения. Ей исполнилось 28 лет.

По этому поводу Управление императорского двора предоставило фотобанкам официальные портреты принцессы, на которых она выглядит очень мило.

Фотосессия Како прошла в саду в императорской резиденции Акасака в Токио.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса показала нежный образ. На ней был свитер кремового оттенка, бежевая плиссированная юбка миди и кремовое полупальто с капюшоном. Наряд она дополнила светлыми ботильонами на устойчивых каблуках.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

Како сделала укладку с локонами, на лице был максимально естественный макияж, а уши она украсила золотыми серьгами в виде снежинок.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

Напомним, а недавно мы рассматривали официальные портреты почетного императора Японии Акихито, которому исполнилось 89 лет.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
790
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация