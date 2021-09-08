В плиссированной юбке и с желтым маникюром: Петр Порошенко показал красавицу-жену

Бывший президент Украины трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы.

Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко празднуют 37-ю годовщину со дня свадьбы. По этому поводу он опубликовал в Facebook их совместное романтическое фото.

На ней Петр Алексеевич изображен в черном пиджаке и голубой футболке, а Марина Анатольевна в белой блузке с кружевами и кремовой плиссированной юбки с цветочным принтом. Волосы бывшей первой леди распущеннеы, в ушах — жемчужные серьги. Желтый маникюр завершил романтический образ госпожи Марины.

Петр и Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

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"Нам сегодня 37. Помню, как еще 18-летним парнем сказал своей маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в моей жизни. Всю жизнь люблю Тебя", — трогательно написал Порошенко под фотографией.

Напомним, на торжественном параде войск по случаю 30-летия Независимости Украины Марина Порошенко продемонстрировала праздничный лук в национальном стиле. Она сочетала черное приталеное платье без рукавов и черными пуговицами с красивой вышиванкой с воротником-стойкой. Даже маникюр Марина сделала тематический — покрасила его в цвет украинского флага — сине-желтый.

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