В плиссированной юбке и свитере цвета авокадо: стильный образ Джилл Байден

Первая леди США в ярком наряде попала в объективы папарацци.

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд.

Первая леди выглядела великолепно. На ней был свитер цвета авокадо, который она скомбинировала с травяной юбкой миди. Талию Джилл подчеркнула кожаным коричневым поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук Байден дополнила бежевыми эспадрильями. На шее у нее были кулоны на золотых цепочках, в ушах – золотые серьги, а на руках – браслеты и часы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в черный пиджак, белую рубашку в голубую клеточку и темно-синие брюки.

Фотографы сделали милый кадр, как Джилл нежно целует своего мужа.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз мы видели первую леди в женственном зеленом платье миди с флористическим принтом.

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