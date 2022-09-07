В плиссированной юбке и свитере цвета авокадо: стильный образ Джилл Байден

Первая леди США в ярком наряде попала в объективы папарацци.
Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд.
Первая леди выглядела великолепно. На ней был свитер цвета авокадо, который она скомбинировала с травяной юбкой миди. Талию Джилл подчеркнула кожаным коричневым поясом.
Лук Байден дополнила бежевыми эспадрильями. На шее у нее были кулоны на золотых цепочках, в ушах – золотые серьги, а на руках – браслеты и часы.
Джо был одет в черный пиджак, белую рубашку в голубую клеточку и темно-синие брюки.
Фотографы сделали милый кадр, как Джилл нежно целует своего мужа.
Напомним, в прошлый раз мы видели первую леди в женственном зеленом платье миди с флористическим принтом.
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