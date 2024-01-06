В плиссированных брюках и золотых серьгах: королева Бельгии пришла на мероприятие в необычном наряде

5 января король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда посетили концерт-открытие, организованный по случаю председательства Бельгии в Совете Европейского Союза.

Мероприятие состоялось в Центре изящных искусств Bozar в Брюсселе.

Король Филипп и королева Матильда / Фото: Getty Images

1 января 2024 года Бельгия приняла председательство в Совете Европейского Союза. Каждые шесть месяцев одно из 27 государств-членов ЕС занимает пост президента Совета ЕС.

По такому случаю королева надела наряд в синем цвете, который включал легкую блузу с бантом на шее и интересные широкие брюки из плиссированной ткани.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Дополнили этот вечерний лук туфли в цвет наряда на высоких каблуках, небольшой клатч и оригинальные серьги от Percossi Papi с позолотой, топазами и жемчугом. Украшение было в форме солнца.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Также этот бренд работает в стилистике Ренессанса и часто создает ювелирные изделия для фильмов. Одной из самых известных картин, в которой появлялись украшения Percossi Papi был фильм "Елизавета" 1998 года с Кейт Бланшетт в главной роли.

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