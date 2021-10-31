В поддержку вакцинации: герцогиня Меган и принц Гарри написали открытое письмо лидерам саммита G20

Герцог и герцогиня Сассекские не стоят в стороне пандемии коронавируса.

Меган и Гарри написали открытое письмо, в котором призвали лидеров саммита G20 в Риме незамедлительно принять меры, чтобы помочь положить конец пандемии.

Наряду с Генеральным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханом Гебрейесусом принц Гарри и Меган обратились к лидерам G20, написав:

"Когда лидеры самых богатых стран мира встретились на саммите G7 в июне, они коллективно объявили, что 1 миллиард доз COVID-19 вакцины будут отправлены в страны с низким и низким и средним уровнями доходов, чтобы помочь вакцинировать мир. Фармацевтические компании обещали почти то же самое. Тем не менее, поскольку в нескольких странах до сих пор нет достаточного количества вакцин для своих собственных медицинских работников, мир остается спрашивать: а где же дозы? Из почти 7 миллиардов доз, которые были введены во всем мире, только 3 процента людей в странах с низким уровнем дохода получили вакцину. Где остальные?", - написано в письме.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

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В прошлом месяце герцогиня Меган и принц Гарри посетили Нью-Йорк, где также выступали на концерте Global Citizen Live за глобальную справедливость вакцин. Во время своей поездки герцог и герцогиня провели круглый стол с ВОЗ, на котором лидеры глобального общественного здравоохранения, правительства и гражданского общества обсудили препятствия на пути доступа к вакцинам в странах с низкими доходами, пишет Hello!.

В своем открытом письме пара подтвердила безотлагательность нынешней ситуации, написав: "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы доставить дозы как можно большему количеству людей, которые хотят и нуждаются в них, как можно быстрее, в правильном порядке и получить максимально возможное воздействие".

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