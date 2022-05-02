В поддержку ВСУ: во Львове даст благотворительный концерт уникальная группа, не играющая заготовленную музыку

Собранные средства от продажи билетов будут переданы на нужды отдельного полка специального назначения АЗОВ.

Во Львове, завтра, 3 мая, в 19:00 у Café Jazz club состоится концерт уникальной группы Junket.

Ее специфика в том, что они не играют заранее заготовленные композиции, а все делают с нуля, в онлайн-режиме, без второго дубля и возможности редактирования, то есть создают музыку непосредственно перед слушателем.

Стилистика Junket охватывает такие жанры как break-beat, funk, electro dub, minimal house и dnb.

Junket – проект, который образовался спонтанно на художественной выставке, где участники Atomic Simao (Георгий Вальчук и Николай Шостов) создали симбиоз электронного звучания и живых инструментов (саксофон, флейта).

Позже, на одном из джем-сейшенов, с двумя Атомиками импровизировал выходец из тяжелой музыки (группа Point) вокалист Дима Сазонов и сразу влился в коллектив. В создании музыки он активно использует процессор эффектов, придающий звучанию легкости, трансовости и особого драйва. Все тексты Дмитрия – это фристайл, которые рождаются так же спонтанно и от выступления к выступлению изменяются, оттачиваются и приобретают новые формы.

Вход на концерт - 150 грн. Собранные деньги поступают на счет ОО "Международная Ассоциация Художников", затем их передадут на нужды отдельного полка специального назначения АЗОВ.

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