В похожих луках одного цвета: племянницы принцессы Дианы сходили на выставку в Лондоне

Сестры Амелия и Элиза Спенсер не могли пропустить Лондонскую неделю моды.

Амелия и Элиза Спенсер

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Племянницы принцессы Дианы посетили выставку Патрика Макдауэлла в рамках Недели моды в Лондоне, которая прошла на электростанции Баттерси в британской столице.

Леди Амелия была одета в черно-зеленый брючный костюм с цветочным принтом и обута в золотые босоножки на каблуках, у нее в руках была черная сумка небольшого размера на короткой ручке, волосы распущены, а на лице красивый макияж. Ее сестра леди Элиза надела макси-платье с декольте в форме сердца и на бретельках из такой же ткани. У платья был достаточно высокий разрез. В руках она также держала маленькую квадратную сумку, волнистые волосы ее были распущены, а легкий макияж и светлый маникюр завершали образ.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Элиза и Амелия посетили презентацию The Butler Did It в отеле Raffles в Лондоне. Тогда обе девушки были в луках черного цвета. Одна из сестер надела брючный костюм, который дополнила бархатной сумкой, а вторая надела мини-платье с кружевом.

Племянницы принцессы Дианы - леди Амелия и леди Элиза Спенсер (20 фото)

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер на Уимблдоне / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер на Уимблдоне / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер на показе коллекции Pronovias / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер на показе коллекции Pronovias / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

